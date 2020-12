Alemanha anuncia restrição de voos do Reino Unido por causa do coronavírus

A Alemanha anunciou neste domingo a suspensão de voos vindos do Reino Unido, em razão de uma nova variante do coronavírus, que está se espalhando rapidamente no sul da Inglaterra. O Ministério dos Transportes alemão declarou que a partir da meia-noite de hoje o país só vai receber voos de carga do Reino Unido, mas não especificou a duração dessa proibição. Outro porta-voz do governo disse que está em contato com seus parceiros europeus para debater sobre o assunto.



A decisão de Berlim vem em linha e logo após outros países da União Europeia terem decretado as mesmas restrições de viagens, como Holanda, Bélgica, Áustria e Itália. A Holanda proibiu voos do Reino Unido por pelo menos até o fim do ano, enquanto a Bélgica proibiu voos por 24 horas a partir da meia-noite e também interrompeu as conexões de trem para a Grã-Bretanha, incluindo o trem Eurostar. A Áustria e a Itália disseram que suspenderão os voos do Reino Unido, mas não informaram exatamente quando isso acontecerá.



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, implementou medidas mais duras de segurança ontem em Londres e áreas ao redor. "Não há evidências que sugerem que a nova variante seja mais letal ou cause sintomas mais severos", disse Johnson, ou que as vacinas sejam menos eficientes contra ela. Ele também fez um apelo para que as compras e reuniões de Natal no sul do país sejam canceladas por causa da rápida disseminação do vírus.