Secretário de Estado dos EUA acusa Rússia de envolvimento em ataque cibernético

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, culpou explicitamente a Rússia pelo ataque cibernético a várias agências do governo dos Estados Unidos e corporações, como Google e Microsoft.



"Este foi um esforço muito significativo, e acho que agora podemos dizer com bastante clareza que foram os russos que se envolveram nessa atividade", disse Pompeo em uma entrevista com o locutor de rádio Mark Levin.



Já o presidente americano Donald Trump minimizou o envolvimento da Rússia, diferindo de seu principal diplomata, que tem sido um aliado leal.



Além de Pompeo, autoridades da inteligência dos EUA falaram em particular, que especialistas que investigam o ataque e legisladores informados sobre ele disseram que provavelmente foi conduzido pela Rússia. A Rússia nega responsabilidade. Não há nenhuma evidência conhecida apontando para a China. Fonte: Dow Jones Newswires.