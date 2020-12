Mulher encontra guaxinim escondido em árvore de Natal

Animal estava escondido em árvore de Natal (foto: Redes Sociais/Reprodução) comemorações de Natal, uma surpresa inesperada acabou assustando uma mulher na Flórida, Estados Unidos. Um Em meio àsuma surpresa inesperada acabou assustando uma mulher naUm guaxinim se escondeu nos galhos da árvore de Natal localizada na sala de estar. Em vídeo, que viralizou nas redes sociais, Aubrey Iacobelli relata e mostra em detalhes como ela fez para retirar o animal de dentro de casa.









“Eu simplesmente sabia que havia algo ali, que não deveria estar ali. Eu vi um corpo cabeludo na árvore de Natal ”, disse Aubrey para a emissora WPTV.





A moradora, que postou o clipe no Facebook, relatou todos os momentos de tensão. No vídeo é possível ver que as tentativas foram feitas por volta das 4 da manhã do dia 10 de dezembro.





Em um jeito cômico, Aubrey tenta se livrar do animal com a ajuda de uma frigideira.“Eu sei que o quero fora!”, gritou em vídeo.





Com ajuda do seu cachorro, o animal clandestino acabou fugindo para a sala. “O guaxinim fugiu da liberdade. Pulei no meu lustre onde ele balançou por cerca de 30 minutos ”, afirmou.





Depois de uma madrugada intensa, Aubrey finalmente conseguiu se livrar do animal. Segundo ela, o bicho não sofreu nenhum tipo de ferimento.