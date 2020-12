O Facebook acusou a Apple de prejudicar os pequenos negócios com suas novas medidas de transparência sobre coleta de dados pessoais.

"As novas regras para o iOS 14 (sistema operacional móvel) da Apple terão um impacto negativo para muitas pequenas empresas que lutam para se manter e para a Internet livre, na qual todos confiamos mais do que nunca", escreveu Dan Levy, vice-presidente de publicidade e produtos comerciais do Facebook, em uma publicação no blog.