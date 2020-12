Comunicado do Business Wire :Hilton

Em um ano em que o setor de viagens enfrentou desafios como nunca antes imagináveis, a Hilton (NYSE: HLT) resistiu à tempestade permanecendo fiel ao seu propósito original - povoar a terra com a luz e o calor da hospitalidade. Enquanto a pandemia da COVID-19 criava desafios sem precedentes ao setor de viagens e turismo, a Hilton desenvolveu inovações de liderança no setor para os hóspedes, atingiu marcos de crescimento significativos e continuou a impactar positivamente as comunidades ao redor do mundo.

In June 2020, Hilton began a worldwide roll-out of Hilton CleanStay, a new program to deliver an industry-leading standard of cleanliness and disinfection to Hilton properties. Credit: Hilton

Mesmo quando a empresa enfrentou o maior teste em seus 101 anos de história, o modelo de negócios resiliente e leve da Hilton permitiu que a empresa chegasse organicamente à marca de 1 milhão de quartos no quarto trimestre.

Três dos hotéis que ajudaram a empresa a atravessar este importante limiar retratam a história do crescimento mundial da Hilton: Hilton Garden Inn Umhlanga Arch na África do Sul, que ilustra a expansão da empresa na África; Tru by Hilton Savannah Airport, que mostra o poder da nova marca de crescimento mais rápido no portfólio da Hilton; e o Hilton Garden Inn Guizhou Maotai Town na China, que ajuda a cumprir as ambiciosas metas de crescimento da empresa no mercado APAC.

Enquanto isto, o planejamento de desenvolvimento geral da Hilton permanece inabalável, com 2.640 hotéis e mais de 408.000 quartos no mundo inteiro*.

"Foi um ano diferente de qualquer outro, mas mesmo perante desafios inimagináveis, nossos Membros de Equipe e proprietários provaram que viagens são uma força impossível de parar para sempre", disse Chris Nassetta, presidente e diretor executivo da Hilton. "Graças à sua coragem e determinação, a Hilton fez diferença nas vidas de muitas comunidades e impactou positivamente em um momento em que nossa hospitalidade é mais necessária do que nunca - e juntos esperamos criar memórias ainda mais significativas no próximo ano."

Ao longo de 2020, a Hilton, em parceria com sua comunidade de proprietários de hotéis, descobriu modos inovadores e significativos de se adaptar às necessidades em transformação de seus hóspedes, Membros de Equipe e comunidades:

Experiência dos hóspedes

A pandemia mudou vertiginosamente o comportamento, as prioridades e as preocupações dos hóspedes. A Hilton respondeu rapidamente com a velocidade de um estilo "startup", alicerçada em mais de um século de experiência em hospitalidade para oferecer segurança aos viajantes.

Entre as inovações:

-- Lançou o Hilton CleanStayTM, um padrão de limpeza e desinfecção que define o setor em cooperação com a RB, fabricante do Lysol e Dettol e em consulta com a Mayo Clinic

-- Redefiniu as experiências de reuniões e eventos e estabeleceu novos padrões para a limpeza de eventos e atendimento ao cliente com o lançamento do Hilton EventReady with CleanStayTM

-- Modificou políticas de cancelamento e tomou de uma série de medidas para oferecer ainda mais flexibilidade aos membros do Hilton Honors, incluindo extensões de status e pontos

-- Criou oportunidades para que os membros do Hilton Honors respondessem à pandemia global com a doação de seus pontos para serem convertidos em dinheiro e enviado diretamente às organizações, incluindo World Central Kitchen, Clean the World, Project Hope ou Direct Relief

-- Forneceu alternativas de trabalho remoto mediante o lançamento do WorkSpaces by Hilton nos EUA, Canadá e Reino Unido

-- Continuou a proporcionar opções de experiência sem contato aos hóspedes por meio do aplicativo Hilton Honors gratuito, que permite que os hóspedes personalizem a sua experiência com a capacidade de selecionar quartos, fazer check-in e check-out de modo digital e utilizar os celulares como chaves digitais. Os hóspedes já usaram a chave digital da Hilton para abrir mais de 100 milhões de portas no mundo inteiro

-- Inspirou os viajantes a criarem novas lembranças com o lançamento mundial de nossa campanha de marketing baseada em percepções, "To New Memories"

-- Revelou, pela primeira vez, a receita oficial de biscoitos de chocolate do DoubleTree by Hilton para que os hóspedes possam criar uma versão caseira desta icônica cortesia de viagem

Resposta às comunidades

A Hilton continuou a descobrir modos originais de atender a algumas das necessidades imediatas mais básicas das comunidades onde atua.

-- Fez parceria com a American Express para doar até 1 milhão de pernoites em quartos de hotéis em todos os EUA para profissionais da área médica da linha de frente que lideram a luta contra a COVID-19

-- Expandiu a parceria com a American Express através de uma contribuição de US$ 1 milhão da American Express à organização World Central Kitchen para oferecer refeições saudáveis e preparadas na hora aos profissionais de saúde da linha de frente, que residiram em propriedades da Hilton em cidades dos EUA durante a pandemia de coronavírus

-- Revelou em 2020 o Hilton Effect Foundation Grants e alcançou mais de US$ 1 milhão em esforços mundiais de resposta da comunidade COVID-19

-- Expandiu a hospitalidade de Hilton para ajudar o setor de viagens a se unir para superar a pandemia em todo o mundo, incluindo o compartilhamento de inúmeras histórias de equipes ao redor do mundo, apoiando umas às outras e ajudando suas comunidades

-- Apoiou os Membros de Equipe da Hilton ao buscar oportunidades de voluntariado virtuais e remotas, inclusive durante o evento voluntário anual Hilton Effect Week e mediante parcerias inovadoras com grupos como a organização Clean the World, o programa Meals on Wheels e muito mais

-- Permaneceu comprometida com as metas do programa Viajar com propósito 2030 de reduzir o impacto ambiental da empresa pela metade e dobrar seus investimentos de impacto social no mundo todo. Estes esforços levaram a Hilton a ser nomeada como a líder mundial do setor em sustentabilidade pelo segundo ano consecutivo nos índices Dow Jones de Sustentabilidade

Continuidade do crescimento e expansão a nível mundial

A Hilton manteve vivo o sonho de viajar ao abrir novas e atraentes propriedades ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, a empresa advogou em nome dos proprietários, muitos dos quais são pequenas empresas, que lutaram com o declínio das viagens.

-- Anunciou adições importantes ao pipeline robusto da Hilton, incluindo o Waldorf Astoria Monarch Beach Resort & Club e Resorts World Las Vegas (apresentando as marcas Hilton Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts e LXR Hotels & Resorts) nas Américas, Conrad Abu Dhabi Etihad Towers na EMEA e o Waldorf Astoria Tokyo Nihonbashi e Hilton Singapore Orchard na APAC

-- Abriu novas propriedades de destaque em todo o mundo, incluindo o Conrad Punta de Mita nas Américas e Susona Bodrum, LXR Hotels & Resorts na EMEA, Hilton Goa Resort e Hilton Okinawa Sesoko Resort na APAC

-- Lançou o Tempo by Hilton, uma marca de estilo de vida elevado e acessível que oferece design atraente, serviço eficiente e parcerias interessantes e alcançou marcos notáveis da marca, incluindo o 600o DoubleTree by Hilton

Resposta aos Membros de Equipe

Em 2020, a Hilton foi de indicada como a melhor empresa para se trabalhar nos EUA para, depois de semanas, ter que dispensar milhares de Membros de Equipe devido ao impacto da COVID-19 nas viagens e turismo. A cada passo, a empresa se sustentou em seus valores para navegar por estas difíceis decisões.

-- Ativou o Fundo de Assistência aos Membros de Equipe da Hilton para apoiar os membros de equipe que foram diretamente impactados pela COVID-19 ou um membro da família foi afetado pelo vírus

-- Inverteu seu mecanismo de recrutamento para conectar membros de equipe impactados por licenças e dispensas com acesso a mais de um milhão de oportunidades de emprego através do Centro de Recursos de Força de Trabalho da Hilton

-- Lançou um novo portal Hilton Alumni Network com acesso a oportunidades de carreira, recursos, notícias e informações relevantes

-- Comprometeu-se com um processo de recrutamento acelerado para Membros de Equipe que se inscreverem para futuras funções quando as condições permitirem

-- Estendeu o status do Hilton Honors dos Membros de Equipe e o acesso ao Go Hilton, o programa de viagens líder no setor da Hilton dos Membros de Equipe, para os membros demitidos, e ofereceu aprimoramento no status do Honors aos Membros de Equipe atuais

-- Continuou a ser reconhecida como um dos principais locais de trabalho, mesmo enquanto a pandemia continua, inclusive sendo nomeada para o primeiro lugar na Lista dos Melhores Locais para Trabalhar na Grande China em 2020

-- Reconheceu as ações heroicas dos Membros de Equipe da linha de frente com a criação de um novo Prêmio Heróis da Hospitalidade

-- Ouviu os Membros de Equipe e relançou a rede dos oito Grupos de Recursos de Membros de Equipe que se comprometeram com a criação de comunidades por toda a organização e introduziu uma série de Conversas de Encorajamento para promover um diálogo significativo e trazer uma mudança contínua em meio a um cenário de justiça social em evolução

Para saber mais sobre a Hilton, acesse: newsroom.hilton.com.

* A menos que indicado de outra forma, todos os dados de hotéis refletem o anúncio do terceiro trimestre de 2020 da Hilton (4 de novembro). Mais informações podem ser encontradas no site de Relações com Investidores da Hilton.

Sobre a Hilton

Hilton (NYSE: HLT) é uma empresa líder mundial em hospitalidade com um portfólio de 18 marcas de classe internacional abrangendo mais de 6.300 propriedades e mais de um milhão de quartos, em 118 países e territórios. Dedicada a cumprir sua missão de ser a empresa de maior hospitalidade do mundo, a Hilton já recebeu mais de 3 bilhões de hóspedes em seus mais de 100 anos de história, conquistou o primeiro lugar na lista dos Melhores Locais para Trabalho do Mundo em 2020 e foi designada Líder Mundial do Setor em 2020 nos Índices de Sustentabilidade Dow Jones. Em 2020, o Hilton CleanStay foi apresentado, trazendo um padrão de limpeza e desinfecção que define o setor hoteleiro em todo o mundo. Através do premiado programa de fidelidade Hilton Honors, os mais de 110 milhões de membros que fizerem reservas diretamente com a Hilton podem ganhar pontos para estadias em hotéis e experiências que o dinheiro não pode comprar, além de desfrutar de benefícios instantâneos, incluindo o check-in sem contato, com seleção de quarto, chave digital e quarto conectado. Acesse newsroom.hilton.com para obter mais informações e se conecte com a Hilton no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.

