Alemanha quer rapidez na aprovação de uma vacina pela UE

O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, afirmou nesta terça-feira, 15, que espera que uma vacina contra a covid-19 seja aprovada pela União Europeia antes do Natal, abrindo caminho para o início da imunização ainda este ano.



"O objetivo é ter uma autorização antes do Natal. Queremos começar a vacinar antes do fim do ano", afirmou Spahn, em entrevista coletiva. Ele também confirmou a busca por uma aprovação conjunta na União Europeia. "Queremos a aprovação regular, não de emergência."



Até o momento, as autoridades europeias preveem uma decisão sobre a vacina até o dia 29 de dezembro, mas o governo alemão não esconde sua impaciência com o prazo dado pelos órgãos reguladores do setor.



Em manifestação pelo Twitter no domingo, o próprio Ministro Spahn pediu rapidez no processo. "Todos os dados da BioNTech estão disponíveis, o Reino Unido e os Estados Unidos já deram sua aprovação. A revisão e aprovação dos dados pela AEM deve ocorrer o mais rápido possível", afirmou. Ele apontou ainda que disso "depende da confiança na capacidade de ação da União Europeia."



No momento em que países como Estados Unidos e o Reino Unido dão início ao processo de vacinação, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) enfrenta pressão crescente para aprovar uma vacina contra a covid-19.



Em uma luta para tentar conter a propagação da doença, a Alemanha vai fechar a maioria do comércio não essencial na quarta-feira, 16, e mantê-lo fechado até, pelo menos, 10 de janeiro, interrompendo a temporada de compras de Natal.



Maior economia da Europa, o país teve mais sucesso do que muitos países do continente na tarefa de manter a pandemia sob controle na primeira onda, em março e abril. Mas tem encontrado dificuldade na segunda onda. Nas últimas 24 horas, o país contabilizou 14.432 casos e 500 mortes pelo novo coronavírus, informou a autoridade nacional de vigilância sanitária (RKI) nesta terça-feira. (Com agências internacionais)