Pelosi: Congresso precisa fechar acordo e aprovar pacote fiscal esta semana

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou que o Congresso norte-americano precisa fechar um acordo e aprovar ainda esta semana o projeto do pacote de estímulos fiscais que combate a crise do novo coronavírus no país. A declaração de Pelosi foi dada em meio à marca de 300 mil mortes por covid-19 atingida pelos EUA nesta segunda-feira.



Hoje, um grupo bipartidário de senadores acordou com parte do projeto de pacote fiscal, que destina US$ 748 bilhões em estímulos a setores afetados da economia americana. A segunda parte, de US$ 160 bilhões que seriam repassados a Estados, ainda está em discussão.



No documento, Pelosi ainda alertou para que os cidadãos continuem a se prevenir da doença até que uma vacina esteja "disponível a todos", e lembrou que a pandemia do novo coronavírus já vitimou mais americanos do que a Segunda Guerra mundial.