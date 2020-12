Colégio Eleitoral confirma vitória de Joe Biden nos Estados Unidos

Candidato democrata confirma vitória sobre Donald Trump (foto: Getty Images/AFP) Colégio Eleitoral americano sacramentou, há pouco, a vitória do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. Com a confirmação do triunfo na Califórnia, o democrata soma 302 votos no Colégio Eleitoral, acima dos 270 necessários para tomar posse em 20 de janeiro. A expectativa é de que, até o fim do dia ou no início da madrugada desta terça-feira (15/12), ele reúna os 306 delegados conquistados nas eleições presidenciais de novembro. sacramentou, há pouco, a vitória do presidente eleito dos Estados Unidos,. Com a confirmação do triunfo na Califórnia, o democrata soma 302 votos no Colégio Eleitoral, acima dos 270 necessários para tomar posse em 20 de janeiro. A expectativa é de que, até o fim do dia ou no início da madrugada desta terça-feira (15/12), ele reúna osconquistados nas eleições presidenciais de novembro.









Depois disso, as cédulas seguem para Washington e serão somadas apenas em 6 de janeiro, quando, em sessão do Congresso, o presidente do Senado e vice-presidente, Mike Pence, deve proclamar oficialmente o nome do novo presidente americano e da vice-presidente, Kamala Harris.





Biden pretende discursar sobre a vitória no Colégio Eleitoral ainda na noite desta segunda-feira (14/12), às 21h30 de Brasília.





Trump, por outro lado, já afirmou que pretende lutar até o fim para reverter o resultado do pleito. Na semana passada, a Suprema Corte rejeitou duas ações judiciais que tentavam invalidar a votação em estados cruciais, entre eles Geórgia, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin - todos vencidos por Biden. Mesmo assim, o republicano sustenta que continuará a batalha jurídica.



Brasil





A confirmação do êxito de Biden pelos delegados tende a repercutir no Brasil. Aliado de Trump e descolado de outras lideranças mundiais, o presidente Jair Bolsonaro ainda não cumprimentou o democrata e, a interlocutores, disse que só viria a fazê-lo após a votação no Colégio Eleitoral.