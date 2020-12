TPI rejeita denúncia contra China sobre suposto genocídio de uigures

Os promotores do Tribunal Penal Internacional (TPI) rejeitaram as acusações de exilados uigures e não irão investigar a China por suposto genocídio e crimes contra a humanidade, informou a organização em comunicado divulgado nesta segunda-feira (14).

Os uigures apresentaram um grande dossiê de evidências ao tribunal em julho, acusando a China de isolar mais de 1 milhão de uigures e membros de outras minorias muçulmanas em campos de reeducação localizados na região de Xinjiang, e de forçar a esterilização das mulheres. O gabinete da promotora Fatou Bensouda, porém, disse que não tinha condições de agir, porque os supostos fatos ocorreram no território da China, que não é um país membro do TPI. Também não há "base para agir no momento" com relação a queixas separadas de deportações forçadas de uigures do Tadjiquistão e Camboja para a China, acrescentou o TPI.

Os uigures argumentaram que o TPI pode atuar, porque as deportações foram feitas a partir do território do Tadjiquistão e do Camboja, e ambos integram o TPI. Os advogados dos uigures pediram ao tribunal que reconsiderasse o caso "com base em novas evidências", aponta o informe do TPI.

Há vários anos, Xinjiang, uma vasta região semidesértica no noroeste da China assolada por ataques sangrentos, está sob firme controle em nome da luta contra o terrorismo. O principal grupo étnico em Xinjiang são os uigures, a maioria deles muçulmanos que falam um idioma parecido com o turco. De acordo com organizações de direitos humanos, mais de 1 milhão de pessoas foram colocadas em "campos". A China afirma que se tratam de "centros de formação profissional", destinados a ajudar a população a encontrar emprego e, assim, mantê-la afastada do extremismo religioso.