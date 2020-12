Líder democrata no Senado diz que há acordo bipartidário para ajuda a Estados

O senador Chuck Schumer, líder democrata no Senado dos EUA, afirmou nesta segunda-feira, 14, que um grupo bipartidário de congressistas chegou a um acordo sobre o pacote de alívio para os efeitos da covid-19 no país, e que, em breve, o mesmo será anunciado. A medida envolve mais de US$ 900 bilhões e inclui ajuda para estados e governos locais.



O senador destacou que não há acordo sobre "imunidades corporativas". Em discurso no Senado, Schumer afirmou, ainda, que os democratas se mantêm comprometidos com uma "nova rodada de alívios" antes do final do ano.