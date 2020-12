Holanda anuncia 'lockdown' de cinco semanas

A Holanda vai adotar um 'lockdown' por cinco semanas na Holanda a partir desta semana para tentar conter a expansão da covid-19, anunciou nesta segunda-feira (14) o primeiro-ministro Mark Rutte.

"A Holanda fecha por cinco semanas", declarou Rutte em discurso televisionado na sede do governo em Haia, em frente ao qual havia manifestantes.

Rutte disse que a medida era necessária para enfrentar o surto de covid-19.

"Não estamos enfrentando uma simples gripe, como muita gente pensa", acrescentou, em alusão aos manifestantes que estavam em frente à sede de governo.

Anunciou-se à população que deve ficar em casa e só pode ter dois convidados diários, disse Rutte.

Ele acrescentou que a medida será aplicada até 19 de janeiro.

Todas as lojas, exceto as essenciais como supermercados, lojas de alimentos e farmácias devem fechar a partir da terça-feira, e as escolas a partir da quarta, acrescentou.

Museus, zoológicos, cinemas e academias de ginástica também vão fechar, disse Rutte.