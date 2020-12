Restaurantes, cinemas e museus voltarão a fechar em Londres devido à covid-19

Londres e partes do sudeste da Inglaterra entrarão nesta semana no nível mais alto de alerta contra o coronavírus devido ao aumento dos casos, segundo parlamentares britânicos que foram informados nesta segunda-feira (14) pelo ministro da Saúde.

O ministro Matt Hancock deve comparecer hoje ao Parlamento, mas já adiantou a decisão para alguns legisladores. Segundo a BBC, a medida entrará em vigor na madrugada de quarta-feira.

O passo para o terceiro nível de alerta significa o fechamento de hotéis, bares e restaurantes - que só poderão vender comida para levar - e locais culturais como cinemas, teatros e museus.

Todos que puderem estão incentivados a trabalhar de casa e as viagens não essenciais devem ser evitadas.

As medidas contra a propagação da covid-19 incluem também uma limitação dos contatos sociais: proibição de encontrar pessoas com quem não se conviva, mesmo em espaços abertos, com poucas exceções.

Escolas, comércios, salões de beleza e barbearias podem permanecer abertos.

Temendo esta decisão, o prefeito de Londres, o trabalhista Sadiq Khan, alertou nos últimos dias que a imposição do nível mais rigoroso das restrições seria "catastrófico" para o setor da hotelaria e restaurantes durante o período de Natal.

Em resposta à propagação do vírus nas escolas, o governo lançou na semana passada uma campanha em massa de testes para crianças de 11 a 18 anos em sete dos 32 distritos de Londres e partes de Essex e Kent.

Dois dos distritos da capital britânica, Greenwich e Islington, optaram por fechar as escolas.

Um dos países mais afetados da Europa, com mais de 64.000 mortes, o Reino Unido, que já sofreu dois confinamentos desde o início da pandemia, é o primeiro país ocidental que iniciou uma campanha de vacinação, após ser o primeiro do mundo a aprovar a vacina desenvolvida pela Pfizer/BioNTech.

Em todo o país, as restrições serão flexibilizadas por cinco dias em torno do Natal para permitir as viagens e que até três famílias passem as festas juntas.