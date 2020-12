Brasil não tem mais cidades sem covid, após primeiros casos em Cedro do Abaeté

A cidade de Cedro do Abaeté deixou de ser a única do Brasil sem covid-19, após a notificação de dois casos confirmados nesta segunda-feira (14), em pleno ressurgimento da pandemia no país.

Um dos dois pacientes já se recuperou e o outro está sob vigilância nesta cidade de 1.200 habitantes de Belo Horizonte (Minas Gerais), informou a Secretaria de Saúde.

A primeira notificação foi registrada no domingo no painel de controle do estado.

A pandemia do coronavírus já deixou mais de 181.000 mortos no Brasil e quase 7 milhões de casos.

Minas Gerais, com 21,2 milhões de habitantes, é o segundo estado mais populoso do país e o terceiro em número de mortes, com 10.701, superado por São Paulo e Rio de Janeiro. É também o segundo em número de casos, com 468.000 contágios.