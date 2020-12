Chile se prepara para acompanhar eclipse

O sul do Chile desperta, nesta segunda-feira (14), com os olhos voltados para um céu coberto, através do qual busca uma clareira entre as nuvens para observar o eclipse total do Sol, que fará cair a noite ao meio-dia meridional.

Da costa do Oceano Pacífico à cordilheira dos Andes, a luz do Sol será obscurecida pela Lua, e a noite cairá por volta das 13h locais (mesmo horário em Brasília) por pelo menos dois minutos, ao longo da zona de umbra, uma faixa de 90 quilômetros de largura que avançará para além das montanhas pela Patagônia Argentina até a costa atlântica.

A poucas horas do eclipse, não está claro se o fenômeno astronômico poderá ser visto pelos milhares de turistas que chegaram à região de La Araucanía - 800 km ao sul de Santiago -, ou pelos cientistas estacionados ao pé do vulcão Villarrica com seus telescópios. Há dias estes instrumentos estão preparados para conseguir registrar o segundo eclipse consecutivo no Chile. O anterior foi em julho de 2019, no norte do país.

"A previsão é que a frente de mau tempo se antecipe um pouco à frente, e as chuvas comecem mais cedo e haja clareiras para poder observar o Sol diretamente", disse à AFP o astrônomo da Universidade Católica Simón Ángel, enquanto testava seu telescópio no terraço do abrigo de esqui do vulcão, a cerca de 1.500 metros de altitude.

Nicolás Tamayo, um visitante de 28 anos que chegou à cidade de Pucón, aos pés do vulcão, disse à AFP que "as expectativas são boas", apesar da previsão de tempo ruim para a hora do eclipse.

"O clima que se vai vier nesse momento não tem preço", celebra.

A chuva foi constante nos últimos dias, devido a uma frente climática que cobriu de nuvens e trouxe ventos para toda área de visibilidade do eclipse.

Ontem, porém, uma agradável tarde e um céu azul se abriram depois da densa nebulosidade da manhã, trazendo esperança de que essa mesma dinâmica se repita nesta segunda-feira.