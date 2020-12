Cingapura aprova uso da vacina da Pfizer no combate à COVID-19

(foto: Reprodução)

Cingapura aprovou o uso dada Pfizer e da BioNTech contra a COVID-19, afirmou nesta segunda-feira (14/12) o primeiro-ministro do país, Lee Hsien. A autoridade disse esperar vacinas para toda a população no terceiro trimestre de 2021. O premiê também anunciou que Cingapura irá relaxar mais ascontra o vírus a partir de 28 de dezembro, já que a pandemia está em grande medida sob controle.A administração relaxará limites deem lugares públicos, como shoppings. Cingapura não registra novos casos de transmissão local da COVID-19 nas últimas semanas. O governo decidiu que as vacinas serão gratuitas para toda a população nativa, bem como moradores de longo prazo, e também que a decisão de se imunizar ou não seráCingapura tem mais de 58 mil casos da COVID-19, com 29 mortes, com um dosde mortalidade mais baixos no mundo pela