Homem abre fogo em catedral histórica de Nova York e é baleado pela polícia

Um homem foi baleado pela polícia nos degraus de uma catedral histórica da cidade de Nova York na tarde deste domingo, 13, depois de ter disparado uma arma durante um concerto de coral de Natal.



Informações preliminares da poícia indicam que só o atirador ficou ferido. O homem foi levado para um hospital em estado crítico.



O ataque aconteceu pouco antes das 16h, no horário local, na Catedral de São João, o Divino, igreja mãe da Diocese Episcopal de Nova York.



O show de 45 minutos, realizado ao ar livre na escadaria da catedral, havia acabado de ser concluído e as pessoas tinham começado a se afastar quando uma série de tiros foi ouvida. Os policiais que faziam a segurança do evento rapidamente entraram e atiraram no homem. (FONTE: ASSOCIATED PRESS)