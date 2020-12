Wall Street fecha sem tendência definida ao encerrar uma semana de quedas

A bolsa de valores de Nova York fechou sem tendências definidas nesta sexta-feira (11), pessimista diante da falta de avanços nas negociações sobre um plano de apoio à economia americana e registrando sua primeira baixa semanal em três semanas.

Segundo resultados provisórios, o Dow Jones teve alta de 0,16%, a 30.046,37 pontos. O Nasdaq, dominado por títulos tecnológicos, perdeu 0,23%, a 12.377,87 pontos, e o S&P; 500 recuou 0,13%, a 3.663,46 pontos.

Na semana, o Dow Jones e o Nasdaq perderam meio ponto percentual e o S&P; 500, um ponto.

"As negociações sobre a nova ajuda econômica americana, embora positivas, não vão a lugar nenhum", disse Jake Scott de Schaeffer.

As discussões estagnaram no Congresso sobre chegar a um consenso sobre um plano para apoiar a economia. Os democratas e os republicanos ainda não deixaram de lado suas profundas diferenças, enquanto a assistência social relacionada com a covid-19 expirará no fim do mês para milhões de americanos.

Apesar do otimismo com a iminente chegada da vacina Pfizer/BioNTech, os Estados Unidos, o país mais afetado do mundo pela pandemia, acaba de registrar quase 6.000 mortes por covid-19 em 48 horas. O total se aproxima dos 300.000 óbitos.