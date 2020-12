'Os Jogos vão acontecer', garante Sebastian Coe

O presidente da Federação Internacional de Atletismo, Sebastian Coe, mostrou-se convicto nesta sexta-feira (11) de que os Jogos Olímpicos de Tóquio (23 de julho a 8 de agosto), adiados por um ano pela pandemia, vão acontecer, admitindo, porém, que "ainda nos movemos em um terreno desconhecido" sobre a presença do público.

"Os Jogos vão acontecer, estive no mês passado em Tóquio e passei 48 horas muito intensas falando com os organizadores, autoridades locais e o governo, que demonstram uma determinação de ferro para organizar os Jogos", declarou Coe, durante coletiva com agências internacionais de notícias.

"Nós nos movemos sobre um terreno desconhecido (...) Ninguém sabe com certeza por enquanto se, como espero, vamos poder ter um estádio lotado de espectadores apaixonados e barulhentos", acrescentou o bicampeão olímpico dos 1500 m.

O ex-presidente da organização dos Jogos Olímpicos de Londres-2012 disse que era preciso "estar tremendamente agradecidos pelo fato de serem os japoneses os que tiveram que gerenciar semelhante desafio".

"Se alguém tivesse batido à porta do meu escritório do comitê de organização dos JO-2012 em março ou abril (de 2012) para me dizer: 'Certamente, será preciso esperar 2013 para organizar os Jogos'... É um desafio extraordinário (...) O comitê de organização (de Tóquio-2020) tem um nível enorme, há uma federação japonesa de atletismo muito sólida, têm a capacidade e a resiliência para organizar o que serão Jogos fantásticos", concluiu.