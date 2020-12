EUA: presença de tropas da Eritreia no Tigré é 'grave'

Os Estados Unidos julgam "crível" e "grave" a informação sobre a presença de tropas da Eritreia no Tigré, a região da Etiópia em que os líderes locais enfrentam o governo de Adis Abeba - disse à AFP um porta-voz do Departamento de Estado nesta sexta-feira (11).

"Estamos cientes dos relatos críveis de um envolvimento militar eritreu no Tigré e consideramos um fato grave", afirmou.

"Pedimos que essas tropas se retirem imediatamente", acrescentou.

O porta-voz da diplomacia americana também mencionou informações sobre "violações dos direitos humanos" na região e pediu a "todas as partes" que respeitem o "direito internacional humanitário", exigindo "uma investigação independente".

"Continuamos pedindo a todas as partes que restabeleçam a paz, protejam os civis, incluindo os refugiados, e autorizem um acesso humanitário sem obstáculos no Tigré", insistiu.

As informações que Washington julga como "críveis" indicam a participação das tropas da vizinha Eritreia junto ao Exército do governo do primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed.

Este último lançou em 4 de novembro uma ofensiva para perseguir os líderes do Tigré, da Frente de Libertação do Povo do Tigré (TPLF), que desafiam sua autoridade há meses.

Desde sua chegada ao poder em 2018, Abiy Ahmed fez as pazes com a Eritreia, também inimiga frontal da TPLF desde uma sangrenta guerra entre ambos os países de 1998 a 2000. Esse movimento lhe rendeu o Prêmio Nobel da Paz em 2019.