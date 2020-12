As principais verificações da AFP nesta semana

Veja a seguir a seleção das principais verificações da AFP nesta semana:

1 - VÍDEO DA PRIMEIRA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 JÁ HAVIA SIDO PUBLICADO EM OUTUBRO

Publicações compartilhadas dezenas de vezes em redes sociais desde o último dia 9 de dezembro asseguram que o vídeo da primeira vacinação contra a covid-19 realizada no Reino Unido, um dia antes, já havia sido publicado em outubro deste ano no site da emissora CNN. Isso é falso. A captura de tela utilizada como prova mostra, na verdade, um artigo antigo ilustrado com uma galeria de imagens atualizada automaticamente para incluir os registros mais recentes relacionados ao tema em questão.

http://u.afp.com/VacinaOutubro

2 - FOTOS MOSTRAM CENAS DO ASSALTO EM CRICIÚMA EM 1º/12

Uma série de imagens foi compartilhada mais de 37 mil vezes nas redes sociais desde 1º de dezembro como se mostrasse as cenas de um grande roubo a um banco na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, na madrugada do mesmo dia. Apesar de algumas delas de fato corresponderem ao caso, outras foram registradas em outras cidades, estados e até antes de 2020.

http://u.afp.com/FotosCriciuma

3 - POLICIAL BALEADO DURANTE ASSALTO EM CRICIÚMA FALECEU

Após o assalto que abalou a cidade de Criciúma, em Santa Catarina, na noite de 30 de novembro e durante a madrugada de 1º de dezembro, usuários passaram a afirmar que um policial ferido no ataque havia falecido. Até o dia 5 deste mês, publicações que reclamavam da falta de manifestações pela suposta morte do agente ainda eram amplamente compartilhadas. No entanto, segundo a Polícia Militar do estado, ele continua internado no dia 7 de dezembro e sua saúde apresenta melhoras.

http://u.afp.com/PolicialCriciuma

4 - MÉDICO CANADENSE AFIRMA QUE COVID-19 É UMA FARSA

Artigos que mencionam uma série de declarações feitas pelo médico Roger Hodkinson, um dos "principais patologistas do Canadá", sobre a pandemia do novo coronavírus ser uma farsa, foram compartilhados milhares de vezes nas redes sociais desde o último dia 19 de novembro. Hodkinson alegou que as máscaras e o distanciamento social são inúteis, em declarações refutadas pelas autoridades canadenses e por especialistas.

http://u.afp.com/PatologistaCanadense

5 - O LABORATÓRIO DE WUHAN É PROPRIEDADE DA GLAXO, QUE É DONA DA PFIZER

A teoria de que o laboratório de Wuhan, onde supostamente se originou o novo coronavírus, pertence à companhia Glaxo, que faria parte de uma cadeia de conexões que vão desde a farmacêutica Pfizer, à gestora de fundos de investimento BlackRock, passando pela Microsoft e Bill Gates, foi compartilhada mais de 2 mil vezes em redes sociais desde o último dia 4 de dezembro. No entanto, o Instituto de Virologia de Wuhan não tem qualquer relação com a Glaxo, já que é propriedade do governo chinês. Além disso, embora a Glaxo e a Pfizer tenham firmado uma parceria comercial, continuam sendo concorrentes.

http://u.afp.com/WuhanGlaxo

6 - FOTO DE CAIXA COM VOTOS "ILEGAIS" PROVA FRAUDE NAS ELEIÇÕES DOS EUA

Publicações que contêm uma fotografia de uma caixa identificada com a frase "cédulas rejeitadas como ilegais" e outra com "cédulas aceitas como legais", e que seria uma "prova" de que houve fraude nas eleições presidenciais dos EUA somaram mais de 5,8 mil interações nas redes sociais desde o último dia 18 de novembro. Mas a imagem foi registrada em 30 de julho deste ano e mostra um procedimento padrão com os votos recebidos por correio.

http://u.afp.com/CedulasCorreio

7 - DEPUTADA DO PSOL TALÍRIA PETRONE DISSE QUE POLICIAIS SÃO PAGOS PARA MORRER

Publicações compartilhadas centenas de vezes em redes sociais desde o início de dezembro asseguram que a deputada federal pelo PSOL Talíria Petrone disse, em sessão da Câmara, que policiais não fazem mais do que sua obrigação ao morrer em serviço, já que "são pagos para isso". A frase não consta, contudo, nas transcrições oficiais dos discursos de Talíria na casa legislativa. Não há, ainda, qualquer registro de que a deputada tenha dado tal declaração em outra ocasião.

http://u.afp.com/TaliriaPoliciais

8 - KEANU REEVES CRITICA MUNDO EM QUE HOMENS "VESTEM SUAS MULHERES COMO OBJETOS"

Palavras atribuídas ao ator canadense Keanu Reeves, nas quais ele supostamente critica um mundo "onde os homens vestem suas mulheres como objetos" e no qual elas "não querem filhos", entre outras afirmações, foram compartilhadas mais de 44 mil vezes em redes sociais desde novembro de 2016. No entanto, não há provas de que Reeves tenha dado estas declarações nas redes, ou em entrevistas.

http://u.afp.com/KeanuCritica