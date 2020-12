Disney anuncia novo filme da saga 'Star Wars' para 2023

A Disney anunciou nesta quinta-feira um novo filme da saga "Star Wars", chamado "Rogue Squadron", que será dirigido por Patty Jenkins e cuja estreia está prevista para o fim de 2023.

A história será desenvolvida no "futuro da galáxia" e irá apresentar "uma nova geração de pilotos espaciais, que arriscarão suas vidas", indicou Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, empresa que criou a franquia, comprada pela número um mundial do entretenimento.

Patty Jenkins publicou no Twitter um vídeo onde conta que sua inspiração para assumir a direção do filme foi seu pai, ex-piloto da Força Aérea. "Quando ele perdeu a vida a serviço deste país, isso acendeu em mim o desejo de converter toda essa tragédia e emoção em produzir, um dia, o filme de pilotos de combate mais magnífico de todos os tempos", declarou Patty, que será a primeira mulher a dirigir um longa da saga.

A diretora também anunciou novas séries de TV do universo Star Wars: "Rangers of the New Republic" e "Ahsoka" estarão disponíveis na plataforma de streaming Disney+ e serão produzidas por Jon Favreau e Dave Filoni simultaneamente. Outra nova série será "Lando", basada no favorito do público "Lando Calrissian", da trilogia original de "Stars Wars", que estará nas mãos do criador de "Dear White People", Justin Simien.

Quanto à série spin-off do filme "Rogue One", anunciada anteriormente e chamada "Andor", ela teve sua produção iniciada em Londres. O ator Diego Luna irá protagonizar o filme, ao lado de Stellan Skarsgard e Fiona Shaw. Hayden Christensen, que interpretou o jovem "Anakin Skywalker" na segunda trilogia, irá retornar como "Darth Vader" na série "Obi-Wan Kenobi", também anunciada anteriormente, ao lado de Ewan McGregor. A produção terá início em março.