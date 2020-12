Wall Street fecha com tendências opostas apesar de sucesso do Airbnb

A Bolsa de Valores de Nova York fechou com tendências opostas nesta quinta-feira (10), em um dia marcado pela entrada do Airbnb em uma elite de empresas com alto valor no mercado de ações.

O Dow Jones fechou em queda de 0,23%, a 29.999,26 pontos. O Nasdaq, que caiu na quarta-feira, teve alta de 0,54%, a 12.405,81 pontos.

O índice ampliado S&P; 500 teve queda de 0,13%, a 3.668,05 pontos.

Os mercados reagiram ao forte aumento nos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos na semana passada.

Entre 29 de novembro e 5 de dezembro, 853 mil pessoas ficaram desempregadas, bem acima das 720 mil inscrições esperadas por analistas e o maior aumento desde o início da pandemia no país no final de março, por conta do novo aumento de casos de covid-19, o que forçou novas medidas de restrição.

O mercado também reagiu à estreia na bolsa das ações da plataforma de aluguel de casas Airbnb, após a impressionante estreia na véspera do serviço desta entrega de comida DoorDash (-2,25% no fechamento de quinta-feira).

As ações do ABNB, que abriram a $ 68, encerraram sua primeira sessão com mais que o dobro de seu preço de lançamento, a $ 144,71 (+ 113%).

Esta operação permitiu ao grupo adquirir 3,4 bilhões de dólares e se valorizar em mais de 100 bilhões de dólares.