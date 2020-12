Comunicado do Business Wire :Bureau Veritas

Bureau Veritas, líder mundial em testes, inspeção e certificação, apresenta um portfólio completo de serviços especializados para Estações de Carregamento de Veículos Elétricos (EVCS) que cobrem todo o ciclo de vida - desde a concepção, construção e comissionamento até o funcionamento de rotina.

Com o ChargeScan by BV, os clientes poderão contar com informações em tempo real verificadas pelos inspetores da Bureau Veritas no local. Eles serão capazes de tomar medidas imediatas para garantir que suas estações de carregamento estejam em conformidade, sempre disponíveis e totalmente funcionais para os clientes finais. Essas informações podem ser incorporadas à plataforma digital existente do cliente ou em um hub digital personalizado desenvolvido pela Bureau Veritas.

Renato Catrib, vice-presidente sênior de Linhas de Serviços Globais da Bureau Veritas, comentou:

"A nova mobilidade é um dos pilares da linha ecológica da Bureau Veritas, uma ampla gama de serviços e soluções de sustentabilidade que permitem aos nossos clientes enfrentarem os crescentes desafios neste campo. O ChargeScan by BV fornece confiança e transparência aos nossos clientes, dando total visibilidade de sua rede EVCS durante a construção e operação. Nós os capacitamos a agir imediatamente, com base em informações confiáveis de especialistas da Bureau Veritas. Por meio dessa nova solução, temos o orgulho de contribuir para o desenvolvimento da mobilidade elétrica e definir o rumo para uma nova era de desenvolvimento sustentável".

A solução completa cobre:

-- Assistência de gerenciamento de projeto para estações de carregamento em construção: Serviços de consultoria para estudos preliminares Suporte técnico e gestão de documentos para as fases de concepção e licenciamento Assistência de gestão para construção, licenciamento e comissionamento Treinamento para instalação e uso do produto

-- Serviços de inspeção para estações de carregamento em funcionamento: Conformidade regulamentar (inspeções regulamentares e de manutenção, conformidade com o código da rede...) Avaliações de proteção e segurança Disponibilidade da rede (monitoramento e avaliação de condições, reparos e gerenciamento de substituição de componentes) Monitoramento de desempenho (comissionamento, gerenciamento de dados, teste de desempenho etc.) Teste de conectividade sem fio

Sobre a Bureau Veritas

A Bureau Veritas é líder mundial em testes de laboratório, inspeção e serviços de certificação. Criada em 1828, o Grupo possui mais de 75 mil funcionários localizados em mais de 1,5 mil escritórios e laboratórios no mundo todo. A Bureau Veritas ajuda seus clientes a melhorar seu desempenho, oferecendo serviços e soluções inovadoras para garantir que seus ativos, produtos, infraestrutura e processos atendam às normas e regulamentações em termos de qualidade, saúde e segurança, proteção ambiental e responsabilidade social. A Bureau Veritas está cotada na Euronext Paris e pertence ao índice Next 20. Compartimento A, código ISIN FR 0006174348, símbolo de ação: BVI. Para mais informações, acesse www.bureauveritas.com e siga-nos no Twitter (@bureauveritas) e LinkedIn.

CONTATOS PARA ANALISTAS/INVESTIDORES Laurent Brunelle +33 (0)1 55 24 76 09 laurent.brunelle@bureauveritas.com Florent Chaix +33 (0)1 55 24 77 80 florent.chaix@bureauveritas.com CONTATOS PARA IMPRENSA Caroline Ponsi Khider +33 (0)7 52 60 89 78 caroline.ponsi-khider@bureauveritas.com DGM Conseil +33 (0)1 40 70 11 89 thomasdeclimens@dgm-conseil.fr quentin.hua@dgm-conseil.fr

