O número estimado de mortes provocadas pelo coronavírus na Espanha em março, abril e maio supera 45.600, ou seja, 18.500 a mais que balanço oficial do governo até a data, informou nesta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE explicou que dentro do total (45.684) foram 32.652 óbitos com a covid-19 registrada como a causa do falecimento e outros 13.032 "com suspeita, por sintomas compatíveis com a doença".