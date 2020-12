Comunicado do Business Wire :Beijing Handian Pharmaceutical

Em 26 de novembro de 2020, o Beijing Handian Pharmaceutical realizou um seminário de especialistas no Ritan, Pequim sobre o medicamento anti-COVID-19, "Honee Taishen Granule".

Nesta palestra, a empresa convidou vários especialistas da Academia Chinesa de Ciências e da Academia Chinesa de Ciências Médicas para discutir os resultados da pesquisa atual do "Taishen Granule" e apresentar suas sugestões sobre a futura direção de pesquisa e desenvolvimento deste medicamento.

A empresa iniciou um programa de pesquisa de longo prazo desde o surto do Ebola em 2015, e Taishen Granule vem de uma fórmula de reserva desse programa. Esta fórmula é derivada de uma antiga prescrição contra a síndrome de estagnação e a síndrome de frio úmido pulmonar de Taiyin, que é consistente com os sintomas desta epidemia da COVID-19, de acordo com a teoria da medicina tradicional chinesa. A equipe de pesquisa científica da empresa, combinada com a pesquisa epidemiológica e a experiência em ensaios clínicos, seguiu a antiga tecnologia e dosagem de prescrição e, finalmente, desenvolveu este medicamento.

Seus componentes podem eliminar a umidade e turbidez, repelir as impurezas e remover toxinas, o que lhe confere efeitos eliminadores da umidade fria e antivirais. De acordo com a teoria da medicina tradicional chinesa, ele retifica a constituição úmida e fria da Taiyin e restaura o equilíbrio yin-yang do corpo, o que pode ajudar os pacientes a recuperar a imunidade e evitar que o vírus afete o baço e danifique o corpo.

Em cooperação com as agências de certificação da Academia Chinesa de Ciências Médicas e Boas Práticas de Laboratório, (GLP), a equipe de pesquisa da Handian Pharmaceutical realizou pesquisas relevantes sobre a farmacologia, e toxicologia deste produto. Com o aperfeiçoamento gradativo de vários estudos, espera-se que a eficácia e a segurança deste produto possam ser mais verificadas. A empresa está buscando cooperação internacional para fornecer medicamentos antivirais e conduzir pesquisas clínicas adicionais.

O Ritan (que significa Templo do Sol em chinês) costumava ser um lugar sagrado para os antigos chineses adorarem o Deus do Sol. O seminário de especialistas "Taishen Granule" é realizado lá, na esperança de que o "Taishen Granule" aja como o sol para dissipar a dor e as trevas que trouxe a COVID-19 para este mundo.

