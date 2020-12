Vale evacua usina de níquel na Nova Caledônia

Os funcionários da usina de níquel da Vale na Nova Caledônia deixaram o local nesta quinta-feira, após as tentativas violentas de invasão do local. As instalações foram colocadas sob proteção das forças de segurança, informou o Alto Comissariado da República.

A venda da usina da Vale no território francês para um consórcio neocaledônio e internacional, com participação de uma multinacional, enfureceu o movimento independentista e os líderes locais.

"Várias tentativas de invasão aconteceram na unidade industrial, que está classificada como Seveso (de alto risco) (...) As forças de segurança tiveram que usar armas de fogo para afastar duas caminhonetes que avançavam contra os policiais. Atos de degradação voltaram a ser cometidos e um edifício administrativo foi incendiado", anunciou o Alto Comissariado, a entidade que representa o Estado francês no território.

Ninguém ficou ferido e a usina metalúrgica de cobalto e níquel, que utiliza um processo de tratamento com ácido sulfúrico, "está sob poder das forças de segurança desde a tarde", afirmou a mesma fonte

De acordo com o canal de televisão Nouvelle-Calédonie la 1ére, quase 300 funcionários foram retirados da usina "por precaução".