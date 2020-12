Comunicado do Business Wire :EnTrust Global

A EnTrust Global ("EnTrust"), uma empresa líder em gestão de ativos alternativos, anunciou hoje que concluiu uma arrecadação de fundos para seus fundos EnTrust Global Blue Ocean para investimento na indústria marítima global. Os fundos fecharam em US $ 2,1 bilhões, após levantar US $ 925 milhões desde abril de 2020.

O Blue Ocean Funds faz parte da divisão de dívida privada e ativos reais da EnTrust Global. O Funds se envolve em empréstimos diretos e oportunidades de financiamento semelhantes para proprietários e operadores de navios e outros negócios marítimos.

"Continuamos a ver uma forte demanda por nossas soluções de capital de dívida de clientes em todo o mundo, e continuamos a implantar capital de forma eficiente para nossa base de clientes selecionada, ao mesmo tempo mantendo com sucesso a qualidade de nosso portfólio existente ao longo de um período de tempo muito difícil como consequência da Covid-19", afirmou Svein Engh, diretor administrativo sênior e gerente de portfólio da Blue Ocean Funds.

"Ter arrecadado US$ 2,1 bilhões em uma vertical tão específica quanto a indústria marítima demonstra a experiência de nossa equipe e demonstrou sucesso desde o início do Blue Ocean Funds", afirmou Gregg S. Hymowitz, presidente e CEO da EnTrust Global. "Somos gratos pelo forte apoio de nossos investidores durante um mercado volátil, visto que a economia navegou na pandemia nos últimos seis meses. Conforme evidenciado pelo crescimento de nossa plataforma e pela adição de Julian Proctor no início deste ano para liderar uma nova iniciativa de transporte com foco ambiental, continuamos a acreditar que existem oportunidades atraentes na indústria marítima e em ativos reais em geral".

Julian Proctor, que junto com o sr. Engh lidera a nova iniciativa da EnTrust com foco em embarcações ambientalmente avançadas, acrescentou: "Os proprietários de embarcações e seus clientes e usuários finais estão cada vez mais focados no impacto da indústria de navegação no meio ambiente, e especialmente nas emissões de carbono, mas há financiamento inadequado para que a indústria mude para uma tecnologia mais limpa e avançada. Estou animado para liderar a iniciativa da EnTrust para criar soluções de financiamento para proprietários de navios que ajudarão na transição da indústria de transporte para um futuro mais sustentável".

Sobre a EnTrust Global

A EnTrust Global é uma empresa líder em gestão de ativos alternativos com US$ 18,2 bilhões em ativos totais em 30 de junho de 2020. Cofundada em 1997 pelo presidente e CEO Gregg S. Hymowitz após sua carreira de investimento no Goldman Sachs Group, Inc., a empresa administra ativos para mais de 500 investidores institucionais representando 47 países e tem aproximadamente US$ 10 bilhões em parcerias estratégicas personalizadas. A EnTrust Global oferece uma ampla gama de oportunidades de investimento alternativo em várias estratégias, incluindo dívida privada e ativos reais, bem como fundos de hedge e co-investimentos. A EnTrust Global possui 11 escritórios em todo o mundo e está sediada em Nova Iorque e Londres.

