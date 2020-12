Comunicado do Business Wire :I Squared Capital

A I Squared Capital, por meio de seu ISQ Global Infrastructure Fund II, adquiriu e combinou a Infofabrica Holdings Pte Ltd e a Cloud Kinetics Tech Pte Ltd, duas empresas de serviços de migração em nuvem com sede em Cingapura. Os negócios combinados estão prontos para se tornar um provedor líder de serviços gerenciados e migração de nuvem no sudeste da Ásia e na Índia, fornecendo capacidade para todos os principais operadores públicos de nuvem. Esses investimentos são parte de uma nova plataforma de infraestrutura digital asiática e permitirão que as empresas de infraestrutura digital da I Squared Capital ofereçam soluções abrangentes baseadas em nuvem para seus clientes. A plataforma Cloud terá um grupo crescente de mais de 300 profissionais com profunda experiência em infraestrutura Cloud, dados, análises, modernização de aplicativos e gerenciamento de Cloud e possuirá uma ampla gama de certificações em Cloud.

"O futuro dos dados e da computação será conduzido pela adoção corporativa de soluções de nuvem híbrida por meio de uma combinação orquestrada de infraestrutura local, co-localização e serviços de nuvem. Oferecer uma migração perfeita e eficiente para a nuvem híbrida alivia um gargalo crítico para a adoção da nuvem, especialmente na região da Ásia-Pacífico. A combinação de Infofabrica e Cloud Kinetics resultará em um poderoso provedor de soluções de migração em nuvem para nossos clientes", afirmou Gautam Bhandari, sócio-gerente da I Squared Capital. "Com essas aquisições, nossos investimentos globais e compromissos com o setor de infraestrutura digital ultrapassam US$ 2,6 bilhões e estão crescendo".

A migração para a nuvem consiste em recursos e tecnologias especializadas, realizadas por especialistas certificados, para permitir que as empresas migrem e operem na nuvem de forma contínua. A IDC prevê que o mercado de computação em nuvem do Sudeste Asiático chegará a US$ 40 bilhões em 2025, ressaltando sua importância em nossas vidas diárias. A plataforma é cofundada e liderada por Haji Munshi, um executivo de tecnologia que ocupou cargos de liderança sênior no Google Cloud, Cisco, Hewlett Packard Enterprise e Dell, e Tameem Ebrahim, ex-sócio fundador da Quvat Capital e foi banqueiro de investimentos na Merrill Lynch e no Deutsche Bank no sudeste asiático.

"O debate sobre a necessidade de nuvem terminou após a experiência da pandemia Covid-19", afirmou Haji Munshi, CEO do grupo InfoFabrica e Cloud Kinetics. "Quer as empresas estejam desenvolvendo e testando seus novos aplicativos, dimensionando suas ofertas de e-commerce online ou executando suas cargas de trabalho de negócios principais, isso só é possível por causa das soluções estáveis e escaláveis oferecidas pela nuvem pública. A demanda por capacidade técnica para migrar para a nuvem ultrapassou em muito a oferta na Ásia-Pacífico até agora e a empresa combinada será líder de mercado em serviços de migração para a nuvem".

"Estamos realmente satisfeitos com a parceria com a I Squared Capital, sua experiência e amplitude na Ásia, juntamente com os investimentos em grande escala existentes em telecomunicações e centros de dados, certamente nos acelerará e nos aproximará de nossa visão de ser a melhor migração para a nuvem e provedor de serviços gerenciados na região", comentou Abu Bakar Mohd Nor, presidente da IFF. "Os recursos complementares da InfoFabrica e Cloud Kinetics são fundamentais e parte de nossa estratégia de ser um especialista em nuvem de ponta a ponta e também simplificar a jornada de migração de nossos clientes para a nuvem".

Sobre a Infofabrica Holdings (https://www.infofabrica.com/): fundada em 2013, a InfoFabrica Holdings Pte Ltd tem operações em Cingapura, Indonésia, Vietnã e Malásia. InfoFabrica é um parceiro de nuvem certificado da Amazon Web Services, Google Cloud, IBM Cloud.

Sobre a Cloud Kinetics (https://www.Cloud-kinetics.com/): fundada em 2012, a Cloud Kinetics Tech Pte Ltd tem operações em Cingapura, Tailândia, Índia e Estados Unidos. A Cloud Kinetics é uma parceira certificada de nuvem do Microsoft Azure, Amazon Web Services e Google Cloud.

Sobre a I Squared Capital (http://www.isquaredcapital.com/): a I Squared Capital é uma gerente independente de investimento em infraestrutura global com foco em energia, serviços públicos, infraestrutura digital, transporte e infraestrutura social nas Américas, Europa e Ásia. A empresa possui escritórios em Miami, Hong Kong, Londres, Nova Delhi, Nova York e Cingapura.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201209006076/pt/

Haji Munshi, CEO do grupo, Infofabrica e CloudKinetics | comms@mateen.sg Andreas Moon, chefe de relações com investidores | andreas.moon@isquaredcapital.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.