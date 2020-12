Von der Leyen e Johnson discutem acordo pós-Brexit

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, discutiram o impasse das negociações por um acordo comercial para o período subsequente ao Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia que será oficializada em 1 de janeiro de 2021.



"Ganhos entendimento claro das nossas posições. Elas ainda estão distantes (entre si)", destacou Von der Leyen, em comunicado após o encontro.



Segundo ela, os dois lados vão retomar as discussões para tentar solucionar os pontos mais difíceis. "Vamos chegar a uma decisão no fim do final de semana", garantiu..