Biden indicará advogada especializada em China para Representante Comercial

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja nomear a advogada Katherine Tai para o cargo de Representante Comercial, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Especialista em China, Tai é assessora comercial dos democrata no Comitê de Assuntos Tributários da Câmara dos Representantes.



Suas tarefas imediatas incluirão a implementação do acordo comercial EUA-México-Canadá e a decisão sobre o que fazer com as tarifas contenciosas implementadas durante a administração do atual presidente, Donald Trump. Ela também terá um papel na formulação da política do governo em relação à China, incluindo quando - ou se - começar a suspender as tarifas sobre US $ 370 bilhões em importações chinesas impostas pelo governo republicano.



Tai passou grande parte de sua carreira trabalhando no governo, primeiro como advogada do Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês) com foco na China e depois como funcionária do Congresso. Fluente em Mandarim, ela foi uma importante advogada do USTR em questões da China entre 2007 e 2014, litigando as disputas de Washington contra o país asiático na Organização Mundial do Comércio. Ela expressou sua opinião de que a China precisa ser confrontada de maneira forte e estratégica.