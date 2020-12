UE: Conselho não planeja discutir negociações com Reino Unido na próxima reunião

A carta-convite para a próxima reunião do Conselho Europeu, marcada para os dias 10 e 11 de dezembro, informa que não há planos para discutir as relações do bloco com o Reino Unido. Assinado pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, o documento afirma que as "negociações estão em curso com base no nosso mandato comum", e que a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, é quem irá informar sobre o atual curso da situação.



Ao final da reunião, os presidentes do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, e do Eurogrupo, Paschoal Donohoe, participarão de um encontro, segundo o documento. A ocasião será oportunidade de discutir a situação econômica e guiar a União Bancária e a União do Mercado de Capitais.