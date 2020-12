Presidente de Gana é reeleito com 51,59% dos votos

O presidente ganense, Nana Akufo-Addo, foi reeleito com 51,59% dos votos contra seu adversário histórico, John Mahama, que obteve 47,36%, informou a Comissão Eleitoral nesta quarta-feira (9).

Esta foi a terceira vez em que se enfrentaram Akufo-Addo, de 76 anos, candidato do NPP (Novo Partido Patriótico) e Mahama, de 62, líder do opositor NDC (Congresso Nacional Democrático).

Dezenas de partidários do atual presidente se reuniram em frente à residência oficial para manifestar sua alegria, constatou um jornalista da AFP.

A campanha eleitoral foi tensa e, como os especialistas previam, o resultado foi apertado. Um total de 515.524 votos separam os dois candidatos, explicou Jean Adukwei Mensa, presidente da Comissão Eleitoral, em vídeo divulgado ao vivo pelas redes sociais.

A taxa de participação foi de 79%. Os resultados das eleições legislativas serão divulgados posteriormente.

Ao menos cinco pessoas morreram e 17 ficaram feridas em incidentes violentos desde a realização das eleições, nesta segunda.

Nas últimas 48 horas ocorreram "21 incidentes violentos relacionados diretamente com as eleições", afirmou a polícia em um comunicado postado em sua conta no Twitter.

Em seis destes incidentes houve disparos, que deixaram cinco mortos e 17 feridos.

As declarações cruzadas entre os dois principais candidatos foram aumentando de tom com o passar dos dias, acusando-se mutuamente de ser "antidemocráticos" e de "jogar um jogo perigoso".

Além destes incidentes isolados, a eleição foi considerada justa pelos observadores eleitorais, em uma região caracterizada pela instabilidade política e o jogo sujo eleitoral.

"Foram incidentes isolados, embora alguns tenham sido trágicos", explicou nesta quarta o chefe da missão de observação da União Europeia, Javier Nart. "Os ganenses votaram em liberdade", acrescentou.