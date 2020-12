Estado de Nova York espera receber primeiras doses da vacina no fim de semana

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, assegurou que se espera que o estado receba as primeiras doses da vacina contra a covid-19 no próximo fim de semana.

Cuomo disse esperar que a Agência de Medicamentos e Alimentos (FDA) outorgue a autorização para a vacina da Pfizer-BioNTech na quinta-feira, abrindo a via para a sua distribuição.

"Esperamos a entrega de 170.000 doses já neste fim de semana", disse Cuomo.

"A primeira prioridade será para os residentes e funcionários de lares de idosos e trabalhadores de hospitais de alto risco", acrescentou.

A FDA anunciou nesta terça que a vacina Pfizer-BioNTech é segura e eficaz, o que aumenta as expectativas de que o regulador conceda a aprovação de emergência.

O Reino Unido começou a administrar a vacina na terça, tornando-se o primeiro país ocidental a iniciar uma campanha de vacinação maciça contra a covid-19.

Mais de 35.000 pessoas morreram de covid-19 no estado de Nova York, principalmente na cidade homônima, que se tornou o epicentro da pandemia nos Estados Unidos.

Cuomo disse esperar que todo o pessoal sanitário de alto risco, como os trabalhadores de cuidados intensivos, recebam a primeira dose da vacina no final da segunda semana de distribuição.

Ele detalhou que quando começar uma aplicação geral, será dada prioridade às comunidades mais vulneráveis de negros e latinos, que sofreram com taxas de mortalidade duas vezes maiores do que nos bairros brancos. Isto poderia acontecer no começo de fevereiro.

"A equidade da vacina é primordial", disse Cuomo a jornalistas.

A vacinação é chave para conter o aumento das taxas de contágio, desacelerar o aumento das hospitalizações e ajudar a reconstruir a combalida economia da cidade de Nova York.