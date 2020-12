Partido de Netanyahu racha, e eleições em Israel devem ser em março

Uma comissão israelense recomendou, nesta quarta-feira (9), que as eleições legislativas sejam realizadas em 16 de março, no momento em que um dissidente do partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu cria sua própria sigla.

Na semana passada, os deputados israelenses adotaram, em votação preliminar, uma moção de dissolução do Parlamento e de convocação de novas eleições.

Esta resolução forçou uma comissão a redigir um projeto de lei para dissolver a câmara, com as tensões de fundo no governo de coalizão nacional de Netanyahu e seu rival de longa data Benny Gantz. O texto final apresentado pela comissão prevê eleições legislativas em 16 de março.

É neste clima que se dá o movimento de Gideon Saar, um dos dirigentes do Likud, legenda de Netanyahu, que oficializou sua saída na quarta-feira para criar seu próprio partido.

"Não posso continuar a apoiar um governo liderado por Netanyahu (...) Israel precisa de unidade e de estabilidade, e Netanyahu não traz um, nem outro", disse Saar na terça-feira.

Este advogado e jornalista foi eleito pela primeira vez para o Parlamento em 2003 e enfrentou Netanyahu nas primárias do Likud, o grande partido da direita israelense, em 2019.

"O Likud hoje não é mais um partido político, mas um projeto pessoal de Netanyahu", afirmou Emmanuel Navon, professor de ciência política que deixou o Likud para seguir Saar, em conversa com a AFP nesta quarta-feira.

A saída de Saar do Likud ganhou a primeira página dos jornais israelenses nesta quarta e reacendeu rumores de mais dissidência na sigla.

Para o jornal Yediot Aharonot, "Gideon Saar diz coisas sobre Netanyahu que não tínhamos ouvido nem mesmo de seus piores inimigos".

Uma pesquisa divulgada hoje (9) coloca o futuro partido de Saar na terceira posição de intenção de voto, atrás do Likud e do partido Yamina, de Naftali Bennet (direita radical), e bem à frente da formação de centro do governo de coalizão Azul-Branco, de Benny Gantz.