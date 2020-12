ONU: redução de emissões na pandemia é insuficiente para metas do Acordo de Paris

A previsão de aquecimento do planeta continua sendo superior aos 3ºC, bem distante, portanto, dos objetivos do Acordo de Paris sobre o Clima, apesar da redução das emissões de dióxido de carbono durante a pandemia de coronavírus - alertou a ONU nesta quarta-feira (9).

Depois de alcançar um recorde em 2019, as emissões de gases causadores do efeito estufa vão se reduzir em 7% em 2020, devido à paralisia na economia mundial durante os confinamentos decretados pela pandemia. Este fenômeno terá, no entanto, um efeito insignificante no longo prazo, segundo o Programa das Nações Unidos para o Meio Ambiente (PNUMA).