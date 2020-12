Pandemia expôs 'fissuras e fragilidades' da sociedade, diz Bachelet

A pandemia "deixou em descoberto todas as fissuras e fragilidades das nossas sociedades" e pôs o respeito dos direitos fundamentais nas cordas - lamentou a alta comissária para os direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, nesta quarta-feira (9).

"O ano de 2020 causou estragos não apenas em todas as regiões e países, mas também no conjunto dos nossos direitos econômicos, sociais, culturais, civis, ou políticos", disse Bachelet em Genebra, considerando que a pandemia mostrou o fracasso do sistema na hora de defender esses direitos.

"Não apenas porque não conseguimos, mas porque decidimos não fazer", acrescentou.