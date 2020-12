ONU arrecada US$ 370 milhões para Fundo de Emergência destinado a crises humanitárias

As Nações Unidas (ONU) anunciaram nesta terça-feira (8) durante uma videoconferência de doadores que arrecadou mais de US$ 370 milhões para seu Fundo de Emergência, destinado a responder parcialmente às crises humanitárias em todo o mundo em 2021.

Mais de 50 doadores contribuíram com esta quantia para o Fundo Central de Resposta a Emergências da ONU, administrado pelo subsecretário-geral da organização para Assuntos Humanitários, Mark Lowcock.

"Este Fundo é uma das maneiras mais rápidas de ajudar as pessoas atingidas por crises repentinas ou em crises em deterioração, e aqueles que não estão na linha de frente do radar global", disse o Secretário-Geral do ONU, Antonio Guterres.

Criado em 2005, o Fundo "ajudou milhões de pessoas neste ano a receberem alimentos, cuidados, abrigo e proteção", acrescentou Lowcock.

O Fundo de Emergência da ONU beneficiou neste ano 65 milhões de pessoas em 52 países e territórios com mais de 900 milhões de dólares.

Esses recursos foram usados em combate à pandemia da covid-19 e outras doenças, em conflitos ou durante desastres naturais (secas, terremotos, furacões) ou para prevenir a fome, segundo o comunicado.

A conferência de doadores para o Fundo de Emergência acontece dias depois que a ONU divulgou sua estimativa das necessidades humanitárias de 160 milhões de pessoas em 2021, que chega a 35 bilhões de dólares.