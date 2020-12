São Diego Maradona, padroeiro dos artistas, ganha mural em La Boca, na Argentina

Como uma espécie de 'santo padroeiro dos artistas, dos despossuídos e dos atletas', o lendário Diego Maradona tem agora um enorme mural em sua homenagem no coração de La Boca, o tradicional bairro de Buenos Aires onde está localizado o mítico estádio La Bombonera.

Alfredo Segatori, artista urbano de 50 anos, dá vida à gigantesca obra de 20 metros de altura por 40 de largura, pintada numa parede, muito perto do campo onde o eterno camisa 10 jogou e foi campeão em 1981 pelo Boca Juniors, e onde, duas décadas depois, estrelou uma emocionante partida de homenagem, quatro anos após sua aposentadoria como jogador profissional de futebol.

"Agora vou dizer que tenho uma religião, a religião do Diego. Quero acreditar em 'El Diego'. Um pouco de fantasia, metáfora e imaginação é o que propomos", explicou o artista ao citar a obra.

Ele afirma que São Diego tem seus antecedentes, como a canção Santa Maradona de Manu Chao e a Igreja Maradoniana, esse tipo de credo pagão que tem Maradona como seu Deus.

Pendurado em um guindaste, o artista pinta o rosto do capitão da equipe campeã mundial no México em 1986, que morreu no dia 25 de novembro aos 60 anos.

A obra se chama São Diego do Bairro de Boca. "Ele é especial, é patrono dos artistas, dos despossuídos e também dos atletas. Queremos dar a este projeto essa conotação um pouco. Estamos aqui para pedir todas as bençãos".

Segundo o artista, a ideia já o perturbava há muito tempo, mas "estava projetada para mais em frente". Quando se soube da notícia da morte, "com total tristeza" foram iniciadas imediatamente as obras em um mural dos Silos Areneros, em Buenos Aires.

"Tinha a ideia de fazer esse São Diego no Bairro de la Boca, faltava um Diego aqui no bairro", disse à AFP Segatori, lembrando que existem outros murais de Maradona em Villa Fiorito, bairro pobre onde o ídolo nasceu na periferia da capital; nas paredes do clube Argentinos Juniors, equipe onde ele estreou na primeira divisão, e também em Nápoles, onde brilhou na Itália.

Segundo o artista, a imagem do ex-jogador no mural "faz sucesso, ele tem uma bela expressão de calma e de boas vibrações nas alturas".

"Maradona sempre esteve intimamente ligado aos artistas, muitos grupos musicais dedicaram canções a ele e neste contexto de uma pandemia em que a arte foi duramente atingida, para Diego lançar uma onda na arte, é necessário. A arte também é essencial", afirmou o artista.