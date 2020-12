Cinco mortes e um ferido em um acidente de helicóptero na França

Cinco pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida nesta terça-feira (8) na queda de um helicóptero a 1.800 metros de altitude, na região da Savóia, leste da França, informou o prefeito da região, Pascal Bolot.

De acordo com a prefeitura, no momento do acidente, que aconteceu no município de Bonvillard, seis pessoas viajavam na aeronave, uma Airbus EC135: quatro funcionários da companhia aérea privada, incluindo alguns instrutores, e dois socorristas.

O prefeito não mencionou nenhuma hipótese sobre o acidente, ocorrido por volta das 19h do horário local (18h GMT), nem especificou se a tripulação estava realizando treinamento ou uma operação de socorro.

As autoridades iniciaram uma investigação sobre as causas.