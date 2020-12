A tão esperada reunião entre o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acontecerá na tarde de quarta-feira em Bruxelas, anunciou um porta-voz do governo britânico nesta terça-feira(8).

Segundo essa fonte, Johnson teria um jantar com Von der Leyen "para continuar as discussões sobre o futuro relacionamento entre o Reino Unido e a UE". Simultaneamente, Von der Leyen anunciou o encontro no Twitter.