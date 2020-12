'Idosos choram de alegria', diz brasileiro que atua em asilo britânico

O paulista Rodrigo Oliveira Borges, que mora no Reino Unido há 6 anos, é profissional de saúde e vai tomar a vacina contra a COVID-19 na próxima terça-feira (15/12) (foto: Arquivo pessoal) Reino Unido, é o mais alegre em mais de 10 meses. Desde o anúncio do idosos da instituição choram de alegria, fazem planos e sorriem com mais frequência. O relato é de Rodrigo Oliveira Borges, brasileiro que trabalha no local como health care assistant. A função mescla as tarefas do cuidador com as do técnico de enfermagem.



O clima no asilo Bupa Care Homes, situado em New Milton, cidade do condado de Hampshire, no, é o mais alegre em mais de 10 meses. Desde o anúncio do programa de vacinação contra a COVID-19 no país, que começou nesta terça-feira (8/12), osda instituição choram de alegria, fazem planos e sorriem com mais frequência. O relato é de Rodrigo Oliveira Borges, brasileiro que trabalha no local como health care assistant. A função mescla as tarefas do cuidador com as do técnico de enfermagem.





O sistema público de saúde do Reino Unido enviou ao paulista Rodrigo Borges os formulários exigidos para a vacinação de profissionais de saúde na tarde desta segunda-feira (8/12). A aplicação da primeira dose foi marcada para a próxima terça (15/12) (foto: Arquivo pessoal) profissionais de saúde mais expostos ao coronavírus dentro da estrutura assistencial do Reino Unido, uma vez que permanecem em contato direto com os pacientes durante toda a sua jornada. São eles os responsáveis por atividades como limpar, vestir, alimentar, ajudar na locomoção e colher o sangue de doentes, entre outros públicos vulneráveis. Por esse motivo, estão no topo da prioridade do programa britânico de imunização, ao lado dos residentes de lares para idosos.



A lista segue nessa ordem: maiores de 80 anos, maiores de 75, maiores de 70, pessoas clinicamente vulneráveis, maiores de 65 anos, cidadãos entre 16 e 64 anos com comorbidades, maiores de 60 anos, maiores de 55, maiores de 50 e, por fim, o restante da população.



Borges, que passa até 12 horas ao lado dos hóspedes do asilo, respira aliviado com o início da vacinação. "Não digo que tive medo de morrer. Tive mais medo de infectar os idosos. De qualquer forma, foi uma temporada pesada. A COVID deixou tudo mais estressante. Com a doença, os colegas são constantemente afastados por suspeita de infecção, então sobra muito mais trabalho . A liberação da vacina foi a melhor notícia do ano. Sei que ela não põe fim à pandemia, mas é uma luz no fim do túnel ", comemora o brasileiro.



O paulista também celebra o fato de que a imunização permitirá a ele um contato mais próximo com a mãe, que chega à Inglaterra para visitá-lo em 20 de dezembro. "Eu vou poder abraçá-la, ficar perto dela. Estou muito feliz", comenta.