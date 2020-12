Kudlow: estou cautelosamente otimista de que haverá nova rodada de estímulos

O diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, afirmou que está "cautelosamente otimista" de que o Congresso americano conseguirá aprovar uma nova rodada de estímulos fiscais e disse que aumentaram as chances de que um acordo seja firmado até o fim deste ano. "As negociações estão caminhando na direção certa", disse, em entrevista online ao jornal The Washington Post.



Segundo Kudlow, o presidente Donald Trump sempre quis aprovar um novo pacote. Para ele, a economia está mais forte do que sugere o relatório de emprego do Departamento do Trabalho, divulgado na última sexta-feira, que mostrou uma desaceleração na criação de vagas.



Sobre as relações comerciais com a China, o diretor destacou que os EUA seguem "engajados" nas discussões com o país asiático e assegurou que Pequim está cumprindo "boa parte" dos termos acordados na primeira fase do tratado firmado em janeiro. Kudlow comentou ainda que tem certeza que haverá uma transição de poder pacífica.