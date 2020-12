Governo britânico descarta negociações pós-Brexit em 2021

O governo britânico afirmou nesta segunda-feira que não retomará as negociações comerciais pós-Brexit com a União Europeia (UE) no próximo ano caso um acordo não seja alcançado em dezembro.

"Nós estamos preparados para negociar enquanto tivermos tempo disponível, se acreditarmos que que um acordo ainda é possível", disse o porta-voz do primeiro-ministro Boris Johnson.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de retomar os contatos em 2021, após o fim do período de transição, como sugeriram algumas fontes em Bruxelas, o porta-foz respondeu: "Isto eu posso descartar".