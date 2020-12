Belém ilumina sua árvore de Natal sem público

A árvore de Natal de Belém foi excepcionalmente iluminada mesmo sem público na noite deste sábado (5), devido às restrições impostas na Cisjordânia para combater a pandemia do novo coronavírus.

As autoridades palestinas anunciaram na semana passada um toque de recolher durante 14 dias na tarde e no fim de semana na Cisjordânia, para tentar conter a "propagação preocupante" do vírus.

Tradicionalmente, palestinos e peregrinos comemoram o início das festas de Natal em Belém com a iluminação da árvore. A multidão assiste ao show reunido na Place de la Mangeoire em frente à Igreja da Natividade, construída onde Jesus teria nascido.

Mas este ano, apenas alguns jornalistas foram capazes de testemunhar a iluminação, observou um fotógrafo da AFP.

"A iluminação da árvore começou em 2008 e desde então fazemos todos os anos", informou à AFP Carmen Ghattas, chefe de relações públicas da cidade.

Por causa do toque de recolher, foi o primeiro-ministro palestino Mohammed Shtayyeh quem iluminou a árvore a partir do seu escritório em Ramallah, graças a um dispositivo implementado pelo município, disse o oficial.

A Cisjordânia, território palestino de 2,8 milhões de habitantes ocupado por Israel desde 1967, registrou 71.703 casos do novo coronavírus e 678 mortes.