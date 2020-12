Ao menos 16 mortos em acidente de ônibus em Minas Gerais

Ao menos 16 pessoas morreram e 27 ficaram feridas nesta sexta-feira (4) em Minas Gerais, quando o ônibus no qual viajavam caiu de uma altura de mais de 20 metros, informaram os bombeiros.

O ônibus com 46 passageiros passava pelo viaduto "Ponte Torta" quando caiu sobre uma ferrovia nas proximidades do município de João Monlevade, no interior de MG, após supostamente ter perdido os freios, indicaram as investigações preliminares.

Doze pessoas morreram no local do acidente, três no hospital e uma a caminho do atendimento médico, segundo um balanço dos bombeiros.

Imagens divulgadas pelos bombeiros mostram o veículo completamente destruído em um barranco.

O motorista, de acordo com os peritos em sua investigação preliminar, "perdeu o controle do veículo após uma suposta falha mecânica no freio".

"O motorista gritou que havia perdido os freios e o ônibus começou a dar ré, descontrolado, batendo na proteção lateral da ponte" pela qual passava até cair, relata a nota.

"Seis pessoas conseguiram pular do ônibus antes que ele caísse, incluindo o motorista, que ainda não foi localizado." Três deles "não precisaram de cuidados médicos".

A empresa de ônibus operava sem autorização para transporte de passageiros, segundo a Associação Nacional dos Transportes Públicos (ANTP), citada pela imprensa local.

A rodovia BR-381, onde ocorreu o acidente, é "historicamente a que tem mais acidentes e fatalidades no estado", disse o governador de Minas Gerais, Romeu Zema.

No dia 25 de novembro, uma colisão entre um caminhão e um ônibus perto da cidade de Taguaí, no estado de São Paulo, deixou 41 mortos e 10 feridos, a maioria trabalhadores de uma empresa têxtil.

As autoridades de trânsito brasileiras estimam que entre 2015 e 2019 morreram em média 30.000 pessoas por ano em acidentes de trânsito no país.