Negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier afirmou hoje no Twitter que, após uma semana de "negociações intensas" com o Reino Unido, as duas partes concordaram que ainda não foram cumpridas as condições para um acordo comercial entre as partes. Barnier disse no Twitter haver divergências "significativas" em questões como um campo igualitário de disputas na economia, governança e a pesca.