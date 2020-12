Estádio do Napoli vai se chamar oficialmente Diego Armando Maradona

O estádio da cidade de Nápoles foi oficialmente rebatizado como "Diego Armando Maradona", conforme uma resolução aprovada nesta sexta-feira pela cidade do sul da Itália, dez dias após a morte do ídolo argentino, que jogou pela equipe local, o Napoli, entre 1984 e 1991.

A prefeitura havia proposto a mudança do nome do estádio San Paolo no dia 25 de novembro, poucas horas após o anúncio da morte de Maradona, grande ídolo da cidade, responsável por levar o time à conquista de seus únicos dois títulos de campeão italiano.

"A deliberação foi assinada por toda a câmara municipal", conforme nota emitida pelo órgão legislativo.

"É o maior jogador de todos os tempos que, com o seu imenso talento e magia, honrou a camisa do Napoli durante sete anos, conquistando dois scudetti (título de campeão italiano) e outras taças de prestígio, recebendo em troca da cidade um amor eterno e incondicional ", acrescentou.

O próximo jogo em casa do Napoli será na quinta-feira, contra a Real Sociedad, pela última rodada da fase de grupos da Liga Europa.

Os jogadores do clube napolitano homenagearam o argentino nas últimas duas partidas disputadas no San Paolo. Na primeira, todos vestiram camisas com o número 10 durante o minuto de silêncio antes de um confronto pela Liga Europa, um dia após sua morte. Depois, no último domingo, contra a Roma, jogou com um uniforme parecido com o usado pela seleção da Argentina, desenhada em homenagem a Maradona.