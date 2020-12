O Ministério da Cultura de Cuba rompeu, nesta sexta-feira (4), as negociações iniciadas há uma semana com um grupo de jovens artistas que exigiam liberdade de expressão, recusando-se a se reunir com pessoas que recebem "financiamento (...) do Governo dos Estados Unidos".

"O Ministro da Cultura não se reunirá com pessoas que têm contato direto e recebem financiamento, apoio logístico e suporte propagandístico do Governo dos Estados Unidos e de seus funcionários", de acordo co9m uma nota da pasta.