Suíça rejeita pressão para fechar resorts de esqui

A Suíça não cederá à pressão internacional para fechar seus resorts de esqui nas férias de fim de ano, como fizeram alguns vizinhos. O ministro da Saúde, Alain Berset, admitiu ontem, porém, que as taxas de infecção no país continuavam "muito preocupantes".



O governo deve discutir hoje uma abordagem de "meio-termo" para combater a pandemia. A ideia é manter o país aberto, mas exigir da população responsabilidade no cumprimento de medidas de higiene.



Os vizinhos França, Itália e Alemanha fecharam suas estações de esportes de inverno durante as férias. Já a Áustria permitirá que os resorts reabram só no Natal. "A Suíça não cede à pressão de outros países", disse Berset, depois de visitar profissionais de saúde na Basileia. Autoridades suíças já registraram mais de 340 mil casos e 4,7 mil mortes por covid.





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.