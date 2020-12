Reino Unido quer acelerar a redução de emissões de gases de efeito estufa

O Reino Unido quer aumentar seu compromisso com a redução das emissões de gases de efeito estufa, com objetivo de eliminar 68% até 2030, anunciou o governo britânico nesta quinta-feira (3).

A meta anterior era de 53%, sempre comparada aos níveis dos anos 1990. O Reino Unido estabeleceu sua meta final de neutralidade de carbono para 2050.

O anúncio surge antes da cúpula para o clima organizada com as Nações Unidas para o próximo 12 de dezembro, por ocasião do quinto aniversário do Acordo de Paris.

O novo prazo estabelecido pelo Reino Unido, para 2030, "é o mais curto de qualquer grande potência econômica", afirmou o primeiro-ministro Boris Johnson em um comunicado, no qual convidou os demais líderes mundiais a apresentarem seus próprios metas ambiciosas para essa questão durante a próxima cúpula.

O Reino Unido também é o anfitrião da COP26, a maior conferência climática da ONU, que ocorrerá em Glasgow, em 2021.

O governo conservador de Boris Johnson revelou recentemente seus planos para uma "revolução industrial verde", que envolverá a criação de até 250.000 empregos até o final da década.

Este novo anúncio britânico "encoraja fortemente as outras grandes economias a fazerem o mesmo", reagiu Sonam P. Wangdi, que preside o grupo de países menos desenvolvidos da Convenção do Clima das Nações Unidas.

"Dada a urgência da crise climática (...) a ambição poderia ser ainda maior", acrescentou John Sauven, CEO do Greenpeace no Reino Unido, que ainda assim saudou o anúncio britânico.